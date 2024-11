Attacco con droni su Kiev, difesa antiaerea in azione

agenzia

Sindaco Klitschko, "stanno arrivando da diverse direzioni"

ROMA, 26 NOV – Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni su Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram: “L’attacco alla capitale con gli Uav continua. Stanno arrivando da diverse direzioni”. In tutta la città è scattato l’allarme per attacco aereo, molti cittadini si sono recati nei rifugi. La difesa aerea è entrata in azione e testimoni riferiscono di aver udito varie esplosioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA