Attacco in Daghestan, sei agenti uccisi e 12 feriti

Polizia al lavoro per bloccare i terroristi

ROMA, 23 GIU – Sei agenti di polizia sono stati uccisi e altri dodici sono rimasti feriti in seguito all’attacco terrorista in Daghestan. Lo ha reso noto la Direzione regionale del ministero degli Interni russo. “Secondo gli ultimi rapporti, sei agenti di polizia sono stati uccisi, 12 sono rimasti feriti. Si stanno facendo sforzi per bloccare gli attentatori”, ha aggiunto.

