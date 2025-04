Attacco in Kashmir, 26 i morti, erano residenti in India e Nepal

agenzia

Secondo una lista di un ospedale verificata dalla polizia

SRINAGAR, 23 APR – E’ di 26 morti il bilancio dell’attacco di ieri nel Kashmir indiano da parte di uomini armati contro un gruppo di turisti: è quanto emerge da una lista fornita da un ospedale e verificata dalla polizia. In precedenza i media locali avevano riferito di 28 persone uccise. Ieri alcune fonti giornalistiche indiane avevano indicato che fra le vittime potrebbe esserci un turista italiano, ma dalla lista è emerso che tutti i morti erano residenti in India, tranne uno che era residente in Nepal. Inoltre, tutti sono uomini. L’attacco è stato rivendicato dal Fronte di resistenza (Trf), ritenuto un gruppo ombra della formazione armata indipendentista islamista kashmira Lashkar-e-Taiba.

