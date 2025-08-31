Attacco israeliano a tunnel di Hezbollah in Libano

agenzia

Nell'area di Beaufort Ridge. Idf, 'violati accordi'

ROMA, 31 AGO – Nelle prime ore di questa mattina l’Aeronautica militare israeliana ha colpito infrastrutture militari, alcune sotterranee, “in un sito di Hezbollah in cui è stata identificata attività militare”, nell’area di Beaufort Ridge, nel Libano meridionale. Lo fa sapere l’Idf su Telegram. “L’esistenza del sito e l’attività al suo interno costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano. Le Idf continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele”, aggiunge la nota. Il rumore delle esplosioni – riporta Times of Israel – è stato udito anche dai residenti del nord di Israele. L’attacco arriva mentre il governo libanese si è impegnato a prendere misure per disarmare Hezbollah, che da parte sua si rifiuta di consegnare le armi. Le truppe israeliane sono rimaste di stanza in diversi punti del Libano meridionale nonostante un accordo di cessate il fuoco con Hezbollah del novembre 2024.

