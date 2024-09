Attacco israeliano in Libano, ‘uccisi tre soccorritori’

agenzia

Spegnevano degli incendi nel sud del Paese, due feriti gravi

BEIRUT, 07 SET – Il Ministero della Sanità libanese ha annunciato che tre soccorritori sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco israeliano contro una squadra della Protezione civile che spegneva gli incendi nel sud del Libano. “Il nemico israeliano ha preso di mira una squadra della Protezione civile libanese che stava spegnendo gli incendi causati dai recenti attacchi israeliani nel villaggio di Froun, che hanno provocato la morte di tre soccorritori”, ha detto il ministero in una nota, precisando che le due persone ferite erano in condizioni critiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA