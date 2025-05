Attacco paramilitari contro l’aeroporto di Port Sudan

agenzia

Primo attacco contro la capitale de facto,roccaforte del governo

PORT SUDAN, 04 MAG – Per la prima volta in Sudan, un attacco di paramilitari delle Forze di supporto rapido ha preso di mira l’aeroporto della capitale de facto Port Sudan, situata sul Mar Rosso, dove il governo ha trovato rifugio, secondo quanto riferito da un portavoce dell’esercito. “Questa mattina il nemico ha preso di mira la base aerea di Osman Digna con droni suicidi, un deposito merci e alcune strutture civili nella città di Port Sudan”, ha affermato il portavoce. L’attacco non ha causato vittime.

