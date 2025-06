Attacco terroristico a corteo pro Israele in Colorado, feriti

agenzia

Polizia: 'Il presunto responsabile e' stato arrestato'

ROMA, 02 GIU – Diverse persone sono rimaste ferite domenica pomeriggio in seguito ad un attacco con molotov durante una manifestazione pro-Israele a a Boulder, in Colorado per ricordare gli ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza. L’Fbi ha annunciato di aver aperto un’indagine su un “attacco terroristico mirato” e secondo quanto ha riferito il capo della polizia locale, Stehpen Redfearn, il presunto responsabile dell’attacco e’ stato arrestato e portato all’ospedale con ferite lievi. Il governatore democratico del Colorado, Jared Polis, ha dichiarato di stare “monitorando attentamente” la situazione. “Il mio pensiero va alle persone ferite e colpite da questo atroce atto terroristico. Atti pieni d’odio di qualsiasi tipo sono inaccettabili”, ha detto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA