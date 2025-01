Attentato a caserma Cc Mugello, fermato un 30enne

agenzia

'E' di area antagonista, era ai domiciliari con braccialetto'

FIRENZE, 16 GEN – Un 30enne è stato sottoposto stamani a fermo di indiziato di delitto, con l’accusa di tentato incendio aggravato dalle finalità eversive, per l’attentato incendiario alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorsi. L’uomo, si spiega in una nota della procura, “risulta aderente all’area antagonista radicale fiorentina vicina a circuiti anarchici ed il reato risulterebbe essere stato commesso mentre questi si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico”.

