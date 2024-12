Attracca a Ravenna Ocean Viking con 163 migranti a bordo

agenzia

È il sedicesimo sbarco per il porto romagnolo

RAVENNA, 17 DIC – È attraccata al porto di Ravenna la nave ong Ocean Viking con a bordo 163 migranti: 21 sono minori non accompagnati, 33 sono minori di nuclei familiari e 109 sono adulti di cui 9 donne singole. Tra i profughi anche un neonato e una donna incinta. Per la maggioranza si tratta di afghani (90), iraniani (32), siriani (25), gambiani (9). Ci sono anche cittadini uzbeki, pakistani e burkinabé. Le operazioni di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla nave della ong Sos Mediterranee, avverranno alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, coordinati dalla prefettura, mentre le visite mediche e gli adempimenti di polizia sono al Pala De André. Si tratta del 16esimo sbarco per Ravenna dal 31 dicembre 2022.

