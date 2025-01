‘Auguri Lewis’, la Ferrari festeggia i 40 anni di Hamilton

agenzia

ROMA, 07 GEN – “Festeggiamo con stile: buon compleanno, Lewis!”. La Scuderia di Maranello non ha mancato di sottolineare che oggi il pluricampione del mondo britannico Lewis Hamilton, nuovo pilota delle Rossa, compie 40 anni e gli dedica un breve video in cui si vede comparire su una tavola una torta di vistoso color Ferrari con la scritta ‘Auguri Lewis’. Tutto all’insegna della sobrietà, quindi, in attesa che le emozioni sportive si scatenino in pista. Il Cavallino Rampante ha programmato per Hamilton un test a Fiorano intorno al 20 gennaio e sulla pista di Barcellona per la fine del mese. Dal 20 febbraio il battesimo della nuova auto in vista dei test pre-stagionali (26-28 febbraio) in Bahrain. Poi appuntamento a Melbourne il 26 marzo per l’avvio della stagione.

