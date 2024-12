Aumenta la produzione nelle costruzioni, a ottobre +1,6%

agenzia

Istat, i livelli più alti dell'anno dopo quelli di gennaio 2024

ROMA, 19 DIC – A ottobre 2024 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dell’1,6% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto 2024 – ottobre 2024 la produzione nelle costruzioni cala dello 0,3% nel confronto con il trimestre precedente. Lo comunica l’Istat. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 3,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2023), mentre l’indice grezzo cresce del 7,1%. Nella media dei primi dieci mesi del 2024, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 5,8%, mentre l’indice grezzo cresce del 7,2%. A ottobre 2024, – spiega l’Istat – l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una crescita rispetto al mese precedente, raggiungendo i livelli più alti dell’anno dopo quelli di gennaio 2024. In termini tendenziali, la serie corretta per gli effetti di calendario, in aumento per il secondo mese consecutivo, segna una lieve accelerazione. Anche nella media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni evidenzia un andamento positivo.

