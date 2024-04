Aumentano le auto elettriche nel mondo, 17 milioni nel 2024

agenzia

Outlook della Iea, nel primo trimestre +25% delle vendite

ROMA, 23 APR – Il parco mondiale di auto elettriche continua a crescere in modo forte, e nel 2024 le vendite sono destinate a raggiungere i 17 milioni: saranno il 45% di tutte le vetture vendute in Cina, il 25% in Europa e l’11% negli Stati Uniti. Lo prevede l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) nel ‘Global Electric Vehicle Outlook’ stimando che “più di un’auto su cinque venduta in tutto il mondo quest’anno sarà elettrica, con un’impennata della domanda prevista nel prossimo decennio”. Sulla base delle politiche attuali, osserva la Iea quasi un’auto su 3 sulle strade in Cina entro il 2030 sarà elettrica, e quasi 1 su 5 lo sarà sia negli Stati Uniti sia nell’Unione Europea. La domanda in aumento rimodellerà dunque l’industria automobilistica globale e ridurrà significativamente il consumo di petrolio per il trasporto su strada. Nel primo trimestre, le vendite di e-car sono cresciute di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2023 e il numero di vetture elettriche vendute a livello globale nei primi tre mesi di quest’anno è più o meno equivalente al numero venduto in tutto il 2020. Nel 2024, si prevede che le vendite di auto elettriche in Cina saliranno a circa 10 milioni. Negli Stati Uniti, si stima che circa un’auto venduta su nove sarà elettrica mentre in Europa, nonostante le prospettive generalmente deboli per le vendite di autovetture e la graduale eliminazione dei sussidi in alcuni paesi, le auto elettriche sono ancora destinate a rappresentare circa una su quattro delle vetture vendute. Se gli impegni annunciati dai paesi in materia di energia e clima saranno rispettati pienamente e in tempo, dice il rapporto, due auto su tre vendute saranno elettriche entro il 2035. In questo scenario, la rapida diffusione dei veicoli elettrici consentirà di tagliare circa 12 milioni di barili di petrolio al giorno, pari all’attuale domanda del trasporto su strada in Cina e in Europa messi insieme.

