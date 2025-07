Aumento di vendite nel secondo trimestre per il Gruppo BMW

agenzia

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Gruppo BMW ha registrato un aumento delle vendite su base annua nel secondo trimestre: Tra aprile e giugno, le consegne di veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce sono aumentate dello 0,4%, raggiungendo le 621.271 unitá. Nel primo semestre, l’azienda ha consegnato un totale di 1.207.388 veicoli (-0,5%). I veicoli elettrificati hanno registrato una crescita significativa delle vendite rispetto all’anno precedente. Con 318.949 veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in consegnati ai clienti, il Gruppo BMW ha aumentato le sue vendite del 18,5% nella prima metá del 2025. I nuovi ordini per tutte le tecnologie di propulsione hanno registrato un andamento positivo nei primi sei mesi, mostrando una significativa crescita su base annua. “Grazie alla nostra interessante gamma di prodotti, siamo riusciti a chiudere con successo il secondo trimestre. Tra aprile e giugno, il BMW Group ha registrato una crescita delle vendite del +0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha dichiarato Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile per Clienti, Marchi e Vendite. “Nel secondo trimestre abbiamo anche raggiunto un importante traguardo, con la consegna del nostro 1,5 milionesimo veicolo completamente elettrico. Questo successo sottolinea ancora una volta come il BMW Group si sia evoluto da pioniere dell’elettrico a uno dei leader nel mercato dei veicoli elettrici a batteria, offrendo ora oltre 15 modelli completamente elettrici”, ha aggiunto Goller. Il marchio BMW ha consegnato 1.070.814 veicoli ai clienti nel primo semestre dell’anno. Nello stesso periodo, il marchio ha aumentato le consegne in tutte le regioni al di fuori della Cina. Il marchio BMW ha registrato una forte crescita in Europa e Medio Oriente. Anche le vendite di veicoli elettrificati sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con 272.402 unitá elettrificate consegnate nel primo semestre, il marchio BMW ha registrato una crescita del +6,5%. In particolare, i suoi modelli ibridi plug-in (PHEV) stanno registrando un’impennata della domanda. Nel primo semestre, il marchio BMW ha consegnato 98.339 PHEV ai clienti, con un aumento del +28,9% su base annua. Le vendite di BMW M GmbH sono aumentate del +6,5%, con oltre 100.000 veicoli venduti nel semestre da gennaio a giugno per la prima volta, segnando il semestre di maggior successo di sempre per BMW M. La BMW M5 e la BMW M5 Touring, in uscita alla fine del 2024, continuano a godere di una forte popolaritá, contribuendo in modo significativo alla crescita delle vendite. La piena disponibilitá della Nuova Famiglia MINI ha dato i suoi frutti nel primo semestre: con un totale di 133.778 veicoli venduti, il marchio MINI ha registrato una forte crescita anno su anno del +17,3%. Il marchio é cresciuto in tutte le regioni del mondo. MINI ha registrato una crescita anche nel mercato cinese nel primo semestre. I modelli completamente elettrici di MINI hanno registrato una forte domanda globale e sono stati il principale motore di crescita del marchio. Nel primo semestre dell’anno, piú di una MINI su tre venduta nel mondo era una BEV. Il marchio Rolls-Royce ha aumentato le sue vendite del +9,4% su base annua nel secondo trimestre. Nel primo semestre, il marchio ha consegnato 2.796 veicoli (-0,8%). Nei primi sei mesi del 2025, BMW Motorrad ha venduto 105.909 motociclette e scooter ai clienti (-6,3%). foto: ufficio stampa Gruppo BMW (ITALPRESS). tvi/com 31-Lug-25 16:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA