Austin conferma, ‘approvate mine antiuomo per l’Ucraina’

Il capo del Pentagono: 'Bisogna rallentare la Russia'

NEW YORK, 20 NOV – Il capo del Pentagono Lloyd Austin conferma che l’amministrazione Biden ha approvato la fornitura di mine antiuomo all’Ucraina. “Kiev ha bisogno di cose che l’aiutino a rallentare” la Russia, “le hanno chieste e penso che sia una buona idea”, ha detto Austin parlando con i giornalisti in Laos, secondo quanto riporta il New York Times.

