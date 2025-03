Australia: 17enne armato cerca di salire su aereo, passeggeri lo bloccano’

agenzia

Melbourne, 6 mar. (Adnkronos/Afp) – In Australia, alcuni passeggeri hanno impedito a un ragazzo di 17 anni armato di fucile e munizioni di salire a bordo di un aereo nei pressi di Melbourne, dopo essersi intrufolato nell’aeroporto. L’adolescente è entrato attraverso un buco nella recinzione di sicurezza dell’aeroporto di Avalon, per poi dirigersi verso un aereo con circa 160 passeggeri a bordo, ha riferito ai giornalisti il ​​sovrintendente della polizia di Victoria, Michael Reid, aggiungendo che il ragazzo, “dopo essersi avvicinato all’aereo, è salito sulle scale e ha raggiunto la parte anteriore del velivolo”.

“A quel punto – ha continuato il funzionario – i passeggeri si sono accorti che il ragazzo portava un’arma da fuoco ed è stato sopraffatto da almeno tre passeggeri”. Nessuno è rimasto ferito e la polizia ha preso in custodia il ragazzo. Reid ha precisato che il ragazzo aveva un fucile da caccia e che “insieme all’arma sono state trovate delle munizioni”. L’aereo, della compagnia low cost Jetstar della Qantas, avrebbe dovuto raggiungere Sydney.