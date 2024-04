Australia: adolescente ucciso in un accoltellamento a Sydney

agenzia

Canberra, 12 apr. (Adnkronos/Dpa) – Un adolescente è stato ucciso in un accoltellamento vicino a una scuola nella periferia occidentale di Sydney e un altro ragazzo ha subito gravi ferite da arma da taglio ed è stato portato in ospedale. La polizia è stata chiamata intorno alle 15,40 in seguito a un allarme di “accoltellamenti multipli” vicino a una scuola a Doonside, nella parte occidentale di Sydney. Ancor prima che gli agenti potessero arrivare sul posto, due adolescenti sono arrivati ​​alla vicina stazione di polizia con ferite da taglio. Uno di loro è morto alla stazione.