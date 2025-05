Australia al voto, il premier esorta a ‘spostare le montagne’

agenzia

Il laburista Albanese in lieve vantaggio sul conservatore Dutton

SYDNEY, 03 MAG – Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha esortato i suoi sostenitori a “spostare le montagne” in vista delle elezioni parlamentari di domani, in un voto segnato dal potere d’acquisto e dai dazi statunitensi. I sondaggi mostrano che il partito del laburista, 62 anni, è leggermente in vantaggio rispetto all’opposizione conservatrice guidata dal 54enne Peter Dutton. Entrambi sperano di ottenere la maggioranza dei 150 seggi in palio alla Camera bassa. Il capo del governo ha promesso di espandere le energie rinnovabili, affrontare la crescente crisi immobiliare e aumentare i finanziamenti per il sistema sanitario. Mentre la coalizione di destra, guidata da Dutton del Partito Liberale, propone di ridurre l’immigrazione, inasprire la criminalità e porre fine al divieto di energia nucleare civile. Circa 18,1 milioni di elettori sono registrati per le elezioni, e più di un terzo ha già partecipato al voto anticipato, secondo le autorità elettorali. Il voto è obbligatorio, con una multa di circa 11 euro, e l’affluenza alle urne si aggira solitamente intorno al 90%. Secondo i sondaggi, i dazi americani del 10% sui prodotti australiani sembrano pesare sulle scelte degli elettori. In particolare ciò potrebbe essere dannoso per Dutton, che all’inizio del 2025 ha descritto Donald Trump come un “grande pensatore”, prima di cambiare idea.

