Australia: polizia sulle tracce di tre sospettati dopo attacco a sinagoga

Canberra, 9 dic. (Adnkronos/Afp) – La polizia australiana ha dichiarato di essere sulle tracce di tre sospettati per l’attacco incendiario a una sinagoga di Melbourne. La polizia ha riferito che uomini che con maschere indosso hanno dato alle fiamme la sinagoga Adass Israel prima dell’alba di venerdì, sventrando gran parte dell’edificio. In quel momento alcuni fedeli si trovavano all’interno dell’edificio a un piano, ma non si sono registrati feriti gravi. L’incendio ha suscitato la condanna della comunità internazionale, tra cui anche quella del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.