Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato

Nel nord-est dello stato di Victoria

(ANSA-AFP) – SIDNEY, 27 AGO – E’ caccia in Australia ad un uomo di 56 anni, pesantemente armato, accusato di aver sparato e ucciso due agenti di polizia e averne ferito un terzo. Lo riferisce la polizia che ha dato la caccia per tutta la notte all’uomo, identificato come Dezi Freeman. La sparatoria è avvenuta in una proprietà rurale nella cittadina di Porepunkah, nel nord-est dello stato di Victoria. (ANSA-AFP).

