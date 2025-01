Australian Open, Keys batte Sabalenka in finale e trionfa in torneo femminile

agenzia

Madison Keys ha vinto gli Australian Open 2025. La 29enne statunitense, testa di serie numero 19, in finale oggi 25 gennaio ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo e detentrice del titolo, per 6-3, 2-6, 7-5 in 2h02′ di gioco. Keys conquista il primo titolo della carriera. Sabalenka fallisce l’assalto al terzo trionfo consecutivo a Melbourne.

L’americana a sette anni e mezzo dalla finale persa a Flushing Meadows 2017 contro la connazionale Sloane Stephens, a 30 anni (li compirà il prossimo 17 febbraio) ha battuto Sabalenka in finale in un torneo praticamente perfetto. Keys salirà ora al numero 7 (suo best ranking eguagliato e raggiunto per la prima volta nell’ottobre 2016), diventando la terza giocatrice dell’era Open che da fuori le prime 10 del mondo riesce in una finale Slam a battere la numero 1 del mondo.