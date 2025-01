Australian Open: Sabalenka avanza, Osaka si ritira

agenzia

La n.1 fatica con la danese Tauson, ma poi passa in due set

ROMA, 17 GEN – Passaggio di turno faticoso per Aryna Sabalenka agli Australian Open. Dopo aver perso tutti e quattro i primi turni di battuta, la n.1 al mondo e campionessa in carica a Melbourne, ha battuto in due set per 7-6(5) 6-4 la danese Clara Tauson, n.42 del ranking, strappando così il pass per gli ottavi dove troverà la giovane russa Mirra Andreeva, n.15, che ha eliminato la polacca Magdalena Frech. “Mi ha messo sotto pressione – ha detto Sabalenka – e lei ha giocato un ottimo tennis anche nei momenti critici. È stato un grande livello da parte sua. Se continuerà a lavorare, a migliorarsi e a giocare come ha fatto oggi, ovviamente arriverà in alto”. Ancora un ritiro invece per Naomi Osaka: la giapponese, vincitrice a Melbourne nel 2019 e 2021, ha interrotto il match del terzo turno dopo aver perso il primo set al tie-break contro la svizzera Belinda Bencic (294/a). Si tratta del secondo ritiro in pochi giorni per la giapponese dopo quello a inizio gennaio nella finale del torneo di Auckland contro la Tauson. Il motivo del forfait sarebbe un problema ai muscoli addominali. Tornata in circuito all’inizio del 2024 dopo una lunga pausa seguita alla maternità, Osaka ha giocato il terzo turno di uno Slam per la prima volta dal 2022.

