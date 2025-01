Australian Open. Sinner – Schoolkate, sfida impari: l’azzurro a 1,01 su Sisal.it. A Sonego serve l’impresa contro l’astro nascente Fonseca

agenzia

– Roma, 15 gennaio 2025 – Nel secondo turno degli Australian Open , Jannik Sinner trova Tristan Schoolkate , una sfida del tutto impari visto che il numero uno del mondo si troverà davanti il numero 173 della classifica ATP che nel circuito maggiore ha vinto solo due partite. L’australiano, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha dalla sua parte il fatto di essere il beniamino di casa: troppo poco per superare il più forte del mondo. Per gli esperti di Sisal non ci sono dubbi sulla vittoria dell’altoatesino, favoritissimo a 1,01, il successo di Schoolkate sarebbe un’impresa da 15 volte la posta. Sinner potrebbe concedere un set all’avversario, l’ipotesi che l’australiano vinca almeno 1 set è a 3,00, mentre archiviare la sfida in 3 set totali per l’azzurro è l’eventualità più concreta, a 1,25.

Non solo Sinner , in campo anche altri campioni azzurri come Matteo Berrettini , reduce dall’esaltante successo al primo turno contro Norrie e atteso ora da Holger Rune con cui l’italiano ha perso due volte nel 2024, prima a Cincinnati e poi a Shanghai. Sarà dunque un secondo turno complicato per Berrettini che, però, punta al riscatto. L’incontro è sul filo: l’italiano è favorito a 1,80 ma Rune è indietro di un soffio, a 2,00. Da valutare nel match la possibilità dell’ Over Games 39,5 visto che Berrettini e Rune potrebbero andare al quarto o quinto set: l’idea è a 2,10.

In campo anche Lorenzo Musetti che, dopo aver vinto il derby con Matteo Arnaldi , per accedere al terzo turno dovrà superare un match insidioso contro Denis Shapovalov. L’unico precedente tra i due in un circuito ATP è stato vinto dall’azzurro (Indian Wells) ma, stavolta, Musetti parte sfavorito, seppur di poco: il canadese conduce a 1,85, il successo dell’azzurro è a 1,95. Servirà invece l’impresa a Lorenzo Sonego , che se la vedrà contro il nuovo astro nascente del tennis mondiale, il 18enne Joao Fonseca che in Brasile viene soprannominato ‘piccolo Sinner’. Quota rasoterra per il successo di Fonseca , a 1,18, nettamente sfavorito Sonego il cui successo è dato a 4,50. Ostacolo non troppo difficile invece per Jasmine Paolini , che incontra la messicana Renata Zarazua numero 70 del ranking. Il pronostico è tutto dalla parte della toscana, favorita a 1,14 contro il 5,50 della Zarazua .

