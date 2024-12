Austria, ‘1.000 euro per i siriani che scelgono di rimpatriare’

agenzia

Nehammer: 'Le procedure di asilo continueranno a essere sospese'

ROMA, 13 DIC – “L’Austria sosterrà i siriani che desiderano tornare nel loro Paese d’origine con un bonus di rimpatrio di 1.000 euro. Il Paese ha ora bisogno dei suoi cittadini per essere ricostruito. Le procedure di asilo in corso per i cittadini siriani in Austria continueranno a essere sospese”. Lo scrive su X il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

