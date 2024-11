Autista di bus aggredito e picchiato da ragazzini

agenzia

A Parma , 'Mi hanno dato un pugno in faccia senza motivo'

BOLOGNA, 14 NOV – Aggredito e picchiato da ragazzini mentre chiacchierava coi colleghi alla fermata dell’autobus in attesa dell’inizio turno. È quanto racconta alla Gazzetta di Parma un autista di Tep, il servizio di trasporto pubblico parmigiano, finito nel mirino di una banda di ragazzini ieri sera in via Mariotti, Lungoparma, a ridosso del centro. Il video della violenza, girato con un cellulare, è diventato virale, ed è condiviso dalle testate locali online. “C’era un gruppo di ragazzini che cercava la rissa – spiega l’autista – nel momento in cui abbiamo chiesto di allontanarsi, uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia. Ho provato a rispondere ma erano in tanti e non sono riuscito, anzi ho addirittura ricevuto una bottigliata in testa, che si è rotta”. Sul posto, teatro di altri episodi simili nell’ultimo periodo, c’erano dei carabinieri in borghese “che hanno cercato di sedare la rissa – continua l’autista – e per fortuna uno è stato anche preso. Non sono riuscito nemmeno a lavorare perché sono dovuto andare in pronto soccorso e poi dai carabinieri, quindi c’è molta amarezza perché mi hanno anche impedito di fare il mio lavoro”. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Un minore, riporta l’edizione locale di Repubblica, sarebbe stato arrestato.

