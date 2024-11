Auto, Bardi: “Fondamentale collaborazione tra regioni per le politiche Ue”

agenzia

Potenza, 29 nov. (Labitalia) – ”Siamo all’avvio di una nuova legislatura Ue, ci sono molte aspettative ed è fondamentale che le regioni dell’automotive collaborino per monitorare costantemente la situazione. Dobbiamo fare massa critica per assicurare che nel nuovo bilancio pluriennale dell’Ue ci siano risorse finanziarie, normative e strumenti adeguati e flessibili che possano dare risposte rapide e nuove alla complessità e ai repentini cambiamenti della situazione alla luce del nuovo contesto geo-politico ed economico mondiale e alla concorrenza dei Paesi terzi, come sottolineato nel rapporto Draghi”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha partecipato a Monza alla conferenza annuale dell’Alleanza delle Regioni automotive (Automotive Regions Alliance, Ara), una rete politica di regioni impegnate a realizzare la transizione dell’industria automobilistica e del relativo indotto in Europa.

L’Alleanza, in particolare, si propone di contribuire alla de-carbonizzazione dei trasporti e al raggiungimento degli obiettivi del ”Green deal europeo”, rafforzando gli ecosistemi industriali regionali e promuovendo la coesione economica e sociale. La Basilicata (con lo stabilimento Stellantis e il polo dell’auto di Melfi) è tra le otto regioni italiane della rete a cui si aggiungono altre 27 in Europa. Bardi ha presentato la situazione lucana, ribadendo ”l’impegno a tutelare l’occupazione dei lavoratori Stellantis e dell’indotto di Melfi” e soffermandosi su ciò che è stato fatto per fronteggiare la crisi dell’automotive, a partire dall’approvazione, in tempi record, di due provvedimenti agevolativi per consentire l’investimento Stellantis sull’impianto a biogas finalizzato a ridurre sensibilmente i costi energetici e rilanciare la competitività dello stabilimento di Melfi.