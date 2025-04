Auto contro un albero, morti 4 giovani nel Tarantino

agenzia

Tragedia nella notte. Tra le vittime due ragazze minorenni

LIZZANO, 06 APR – Quattro giovani sono morti in un incidente stadale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Si tratta, a quanto si è appreso, di due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all’uscita di una curva. L’incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

