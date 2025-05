Auto: Fidanza, ‘bene dilazione su emissioni ma occorre fare di più’

agenzia

Roma, 6 mag. “Da mesi chiediamo invano una risoluzione urgente sulla crisi che colpisce il settore dell’automotive. Oggi, dopo tante insistenze, ci troviamo finalmente a discutere almeno l’emendamento della Commissione che consente ai costruttori di dilazionare le emissioni su base triennale anziché annuale”. Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia/Ecr al Parlamento europeo, a commento a nome del Gruppo Ecr sulla procedura d’urgenza sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per il periodo 2025-2027.