Auto: Meloni, ‘idiozia suicida guardare a elettrico come unica soluzione’

agenzia

Roma, 28 apr. È una “idiozia suicida” spingere le auto elettriche senza considerare che “l’elettrico è prodotto in Paesi che non rispettano neanche lontanamente i vincoli ambientali delle nostre aziende”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento dal palco di Fdi a Pescara.

“Ci siamo battuti e intendiamo continuare a farlo – ha sottolineato – contro le follie ideologiche come quella” di fermare la produzione di “auto a diesel e benzina nel 2023. Nessuno nega che l’elettrico sia una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, io nego che possa essere l’unica perché sostenere il contrario è semplicemente un’idiozia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA