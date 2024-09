Auto: Milani (Fdi), ‘Ue ascolti monito di Acea se mercato elettrico non decolla’

agenzia

Roma, 19 set. “Se nemmeno i produttori di automobili europei credono nella riconversione verso l’elettrico, al punto di chiedere incentivi economici per continuare a produrre auto ad emissioni zero, credo che la nuova Commissione e il Parlamento europeo debbano subito mettere mano alla scellerata direttiva che impone la cessazione della produzione di auto a motore endotermico entro il 2035 e non al portafoglio, così come richiesto oggi da Acea, l’Associazione europea dei produttori di auto”. Lo dice in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA