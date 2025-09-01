Auto: Mit, ad agosto 67.272 immatricolazioni (-2,68%)**

agenzia

Roma, 1 set. – Leggera frenata ad agosto per il mercato automobilistico italiano: nel mese più ‘debole’ dell’anno il ministero dei Trasporti registra 67.272 immatricolazioni, con una contrazione del 2,68% rispetto alle 69.126 vetture immatricolate nello stesso periodo del 2024. Il calo è del 15,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi otto mesi dell’anno il calo è del 3,7% con 1.040.734 nuove auto vendute contro le 1.080.464 registrate tra gennaio e agosto 2024.

