Auto nel porto canale a Rimini, sommozzatori in azione

agenzia

In corso accertamenti per capire quante persone all'interno

RIMINI, 28 APR – Sommozzatori dei vigili del fuoco e altro personale di forze dell’ordine e di soccorso in azione a Rimini dove un’auto è finita nel porto canale. Dalle prime informazioni sembra che la vettura sia finita in acqua per un gesto volontario di chi la guidava. Sono in corso accertamenti, in via Sinistra del porto, per capire quante persone ci siano all’interno. Un uomo egiziano 42enne si è buttato in acqua per aiutare i soccorsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA