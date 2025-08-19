Auto nel torrente ad Enna per il maltempo, un disperso

agenzia

Salvate due persone dai vigili del fuoco, ricerche in corso

ROMA, 19 AGO – Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo che ha interessato la zona. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza – stando alle testimonianze dei sopravvissuti – risulta dispersa. Sul posto stanno operando dalle 19 diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania.

