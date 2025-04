Auto: Orlando, ‘da governo risposte confuse, contraddittorie e deboli verso Stellantis’

agenzia

Roma, 28 apr. “Sicuramente è un settore quello dell’automotive che vive una fase, un passaggio molto complicato, con l’aggravante di non poter contare su una politica industriale purtroppo ne’ a livello europeo ne’ a livello nazionale. Noi ci battiamo affinché ci siano risposte compiute sul tema del costo dell’energia, sul tema della reclutamento e della formazione del personale e soprattuto sulla risposta all’impatto che i dazi possono avere”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a margine di un incontro con la stampa con il senatore e Tesoriere del Pd Michele Fina a Lanciano, in provincia di Chieti, nel corso della tappa abruzzese del Viaggio del Partito democratico nelle realtà industriali del Paese.