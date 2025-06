Auto sbanda e finisce su gruppo di amici al bar, un morto

agenzia

Nel Forlivese, vittima è un consigliere comunale e segretario Pd

BOLOGNA, 23 GIU – Un morto e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Poggio alla Lastra, borgo di Bagno di Romagna nel Forlivese. Un suv, riporta il Resto del Carlino, è piombato su un gruppo di amici davanti al bar. La vittima è Gabriele Nuzzolo, di Santa Sofia (avrebbe compiuto 34 anni a luglio), consigliere comunale e segretario del circolo locale del Pd. Sarebbe morto sul colpo. I Carabinieri di Bagno di Romagna sono al lavoro per ricostruire l’accaduto anche se l’ipotesi prevalente è che il conducente dell’auto abbia avuto un malore. “Con profonda tristezza abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa di Gabriele Nuzzolo consigliere comunale, docente all’istituto Vassallo di Galeata e segretario del Pd di Santa Sofia. Gabriele rappresentava i valori del servizio pubblico, della passione civile e dell’impegno politico”. Così Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, sui social commenta la notizia della morte del consigliere comunale forlivese ieri sera in seguito a un incidente. Il cordoglio a tutta la comunità di Santa Sofia anche dal Pd forlivese: “È stato difficile persino trovare le parole per commentare questa tragedia. Il nostro primo pensiero è rivolto alla famiglia e agli affetti più cari di Gabriele: ci stringiamo a loro in questo immenso dolore. Come Partito Democratico forlivese, come segretari territoriali, comunali e di Circolo, e come amministratori e rappresentanti delle istituzioni, sentiamo profondamente questa perdita. Ciò che Gabriele ha seminato in questi anni – l’amore per la sua terra e la sua comunità, la sua disponibilità, la profonda umanità e la sua amicizia sincera – resta vivo e indelebile come il suo ricordo. Ci mancherà moltissimo”.

