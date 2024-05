agenzia

Roma, 24 mag. “I dazi sulle auto elettriche cinesi? Non sono aprioristicamente contraria. Non possiamo immaginare una competizione sfrenata con prodotti che vengono da paesi che non hanno gli standard minimi di sostenibilità ambientale e sociale”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento.

