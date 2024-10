Auto: Scotto (Pd), ‘Meloni abbandoni finto patriottismo e si occupi di questioni serie’

agenzia

Roma, 25 ott. “La legge di bilancio che il governo ha presentato non prevede alcuna politica per gli investimenti e per la salvaguardia della manifattura ma si continua con mancette e bonus. Oggi il centro dell’iniziativa politica del Pd è quello di un investimento serio sull’occupazione di qualità e sulla protezione dell’industria nazionale. Chiediamo a Meloni di abbandonare il finto patriottismo e di occuparsi di questioni serie”. Lo dice il capogruppo Pd in Commissione Lavoro, Arturo Scotto da Piazza SS. Apostoli a Roma dove è in corso la manifestazione nazionale dei lavoratori della filiera non metalmeccanica dell’automotive.

