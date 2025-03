Auto su binari passaggio livello in chiusura, travolta

agenzia

Nell'Anconetano, nessun ferito ma Freccia Argento fermo

ANCONA, 25 MAR – Un’auto resta ferma sui binari dopo un tentativo di passare mentre il passaggio a livello, regolarmente funzionante, si stava chiudendo, con il risultato di essere travolta dal convoglio in transito. E’ accaduto verso le 20.20 a Serra San Quirico (Ancona). La vettura, il cui conducente è sceso prima dell’arrivo del treno, è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna: non si sono registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente. Non essendo state urtate le sbarre non è scattato il rosso per il treno in arrivo che ha investito l’auto.

