Auto su folla in Baviera, ferite moglie e figlia del conducente

agenzia

Fermato l'uomo, la polizia non esclude un gesto intenzionale

BERLINO, 07 GIU – Un uomo ha travolto con l’auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Il numero dei feriti è per ora incerto, scrive la Bild online, secondo la quale tra questi ci sarebbero anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 del conducente del veicolo, che è stato fermato. La polizia non esclude che il gesto sia stato intenzionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA