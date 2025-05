Auto sui tifosi a Liverpool, non è terrorismo

agenzia

In strada per la parata c'era circa un milione di persone

LONDRA, 26 MAG – Non è trattato come un caso di terrorismo il fatto di sangue avvenuto oggi a Liverpool, dove un’automobile guidata da un 53enne poi arrestato ha falciato numerosi pedoni a margine della parata della vittoria del Liverpool FC, trionfatore del campionato di calcio inglese. Lo ha riferito la polizia locale, parlando di un incidente locale e aggiungendo che non ci sono altri ricercati, L’episodio è avvenuto sul finire di una giornata di festeggiamenti dei tifosi dei Reds e della cittadinanza che secondo le stime ha coinvolto in totale un milione di persone. L’investitore ha rischiato il linciaggio della folla.

