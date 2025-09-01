Auto: Unrae, dopo nuovo calo rendere incentivi immediatamente operativi

agenzia

Roma, 1 set. -Il leggero calo registrato dal mercato automobilistico ad agosto appesantisce un confronto con gli anni passati che porta il totale delle immatricolazioni nei primi otto mesi del 2025 in ‘rosso’ per 40.000 vetture in meno rispetto al 2024 (-3,7%), ma addirittura di 285.000 unità rispetto al 2019 (-21,5%). Lo segnala l’Unrae che – anche alla luce di una transizione energetica che procede a rilento con le BEV ferme al 4,9% – spinge l’associazione delle case estere a sollecitare l’operatività immediata degli incentivi annunciati dal MASE senza introdurre nuovi vincoli burocratici e una riforma fiscale per le auto aziendali.

Le condizione negative del mercato – spiega l’Unione – “continuano a rallentare il processo di svecchiamento del parco circolante, che con questo ritmo impiegherebbe 26 anni per essere completamente sostituito”. L’Associazione sottolinea quindi i rischi legati alle molteplici restrizioni già previste, inclusi i limiti ISEE, l’obbligo di rottamazione e i vincoli territoriali, che potrebbero generare disparità significative tra i potenziali beneficiari e compromettere l’equità nell’accesso alla transizione ecologica. Inoltre, il termine del 30 giugno 2026 per la validazione delle prenotazioni rappresenta un forte limite alla capacità di utilizzare i fondi disponibili.