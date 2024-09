Automotive: Martella (Pd), ‘che fa il governo per sostenere settore in crisi?’

agenzia

Roma, 27 set Il gruppo del Pd al Senato ha presentato una interrogazione al ministro per le imprese e il Made in Italy, primo firmatario Andrea Martella e sottoscritta da tutto il gruppo dem, nella quale si chiede di sapere se il ministro “intenda tempestivamente adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell’automotive nel superamento dell’attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all’acquisto dei veicoli, con priorità per quelli elettrici e per i veicoli a basse emissioni di anidride carbonica”.

Inoltre, i dem chiedono al ministro “quali misure intenda adottare per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale in atto nella filiera dell’automotive, in particolare nel settore della produzione di autovetture, e la continuità operativa degli stabilimenti, al fine di evitare licenziamenti di addetti e quali misure intenda predisporre per le situazioni di potenziale crisi che stanno emergendo nel settore e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nei principali stabilimenti produttivi del Paese”.