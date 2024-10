Autonomia: Alifano (M5s), ‘patrioti stanno portando unità nazionale a dissoluzione’

agenzia

Roma, 7 ott. “L’Autonomia differenziata porterà a spaccare l’unità nazionale. Per questo abbiamo presentato una mozione per, quantomeno, impegnare il governo su una serie di punti: innanzitutto quello di astenersi dall’avviare i negoziati con le regioni che chiedono l’attribuzione di materie e funzioni, fino alla determinazione e soprattutto al finanziamento dei Lep”. Così la deputata M5S Enrica Alifano intervenendo in aula alla Camera.

“Il Parlamento – ha aggiunto – è stato di fatto esautorato dalla legge sull’Autonomia e dal percorso che il governo ha scelto di compiere dopo la sua approvazione. Si pensi al fatto che, da quello che apprendiamo, il presidente della commissione Lep Cassese intende intervenire nelle commissioni parlamentari competenti solo al termine dei lavori della sua commissione, che dovrà stabilire i criteri e le modalità di calcolo con cui quantificare i costi dei LEP. Dovrebbe venire adesso che sono in corso questi lavori, non a cose fatte, altrimenti il Parlamento e i cittadini che noi rappresentiamo restano del tutto tagliati fuori. Il documento dei dodici esperti incaricati dalla commissione Lep sembra voler far tornare dalla finestra quello che si doveva cacciare dalla porta, ossia il criterio della spesa storica, che incatenava i territori meno ricchi al loro passato, senza fornire loro alcuna possibilità di crescita. Sarebbe un colpo definitivo alla nostra coesione sociale, i diritti di cittadinanza devono essere garantiti in tutti i territori dello Stato. Anche per la maggioranza è venuto il momento di riflettere sugli effetti deleteri di questa riforma”.