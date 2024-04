Autonomia: Ascani, ‘maggioranza prepotente offende parlamento’

agenzia

Roma, 12 apr. “La prepotenza con cui la maggioranza sta forzando i tempi del Ddl sull’autonomia differenziata alla Camera offende il Parlamento. E ci dice molto della volontà politica che c’è dietro questo provvedimento, il cui impatto rischia di essere devastante per l’unità del Paese: quello che vogliono è affermare a tutti i costi gli interessi della Lega e riscuotere consenso elettorale in vista delle europee. Quando invece un governo dovrebbe tutelare tutti i cittadini. Non staremo a guardare mentre si compie questo scempio ai danni degli italiani”. Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani del Pd.

“Nel corso delle audizioni sono emersi dubbi sui profili di costituzionalità sul testo, che tocca questioni che rischiano di spaccare il Paese e acuire le disuguaglianze. Arrivano allarmi da ogni parte, da esperti, amministratori, associazioni, istituzioni. Allarmi che la maggioranza ignora sfacciatamente, comprimendo i tempi di un esame necessario. D’altra parte il Ministro Calderoli oggi è uscito allo scoperto: l’autonomia differenziata sarebbe un regalo al suo partito che da 40 anni vuole smantellare l’Italia”.