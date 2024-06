Autonomia: aula camera sospesa per riunione capigruppo

agenzia

Roma, 11 giu. L’aula della Camera è stata sospesa per la convocazione di una riunione dei capigruppo dopo che il Pd e le altre opposizioni avevano chiesto l’inversione dell’ordine dei lavori, senza quindi passare subito all’esame dell’autonomia differenziata. Richiesta bocciata ma il presidente dei deputati di Fdi, Tommaso Foti, ha avanzato la proposta di un confronto in capigruppo. Proposta che è stata appoggiata dai capigruppo di Pd, Chiara Braga, e M5S, Francesco Silvestri, che hanno chiesto tempi adeguati per l’esame del provvedimento. La richiesta è stata quindi accolta dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA