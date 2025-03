Autonomia: Balboni, ‘non serve mostrare i muscoli, armonia e concertazione’

agenzia

Roma, 27 mar. “Non condivido il tono usato dal ministro Calderoli, anche se è comprensibile e legittimo premere per riavviare il processo legislativo necessario a completare l’autonomia differenziata, legge che serve ad attuare il titolo V della Costituzione e quindi costituisce parte integrante del programma dell’intera coalizione. Mostrare i muscoli però è l’esatto contrario di ciò che serve adesso, ora servono armonia e concertazione sia nella maggioranza che nel Governo”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, intervistato da Affaritaliani.it.