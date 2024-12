Autonomia: Becchi, ‘Cassazione sconfessa Corte Costituzionale e di fatto fa risorgere il morto…’

agenzia

Roma, 12 “La Corte costituzionale aveva crivellato di colpi la ‘legge Calderoli’, tanto che molti avevano pensato che avesse messo una pietra tombale sulle autonomie. Il referendum a questo punto sembrava del tutto inutile. Calderoli avrebbe dovuto ricominciare da capo a tessere una tela lacerata. Quando accade l’impensabile: una Corte di Cassazione di giudici di estrema sinistra per fare un piacere a Landini e al suo referendum, decide di ammettere per lo stesso giorno anche quello sulla legge Calderoli”. Lo dice all’AdnKronos il professore di Filosofia del Diritto Paolo Becchi, vicino a posizioni sovraniste, dopo il via libera al referendum abrogativo sull’autonomia differenziata, arrivato oggi dalla Cassazione.