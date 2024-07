Autonomia: Boccia, ‘Giorgetti venga in Aula, dica se darà parere positivo a Zaia’**

agenzia

Roma 2 lug. “La richiesta che le facciamo signora presidente è che il ministro Giorgetti venga in Aula …Chiediamo a Giorgetti di dirci se intende dare un parere positivo alle richieste di Zaia” sull’Autonomia “e soprattutto ci aspettiamo una presa di posizione del presidente Meloni”. Così intervenendo in Aula a Palazzo Madama il presidente dei senatori dem Francesco Boccia.

“Aggiungo che oggi è avvenuta una cosa grave in commissione Giustizia, mentre i colleghi erano sulle dichiarazioni di voto, sull’emendamento Romeo c’era un parere contrario del relatore e del governo e si è deciso di sospendere i lavori. E questo è molto grave, perché quando la maggioranza rischia di andare sotto modifica le regole del gioco. Noi pensiamo che sia inaccettabile perché è l’ennesima volta che accade una cosa non accettabile alla convivenza in questa Aula. Il presidente Romeo poteva ritirare l’emendamento se d’accordo con la relatrice e con il governo, se non lo ha fatto è perché non era d’accordo”.