Autonomia: Boccia, ‘senza risorse, colpo a territori più deboli’

Roma, 16 set. “Autonomia differenziata? Mancano ancora i Lep. E non ci sono risorse. La destra sta scommettendo sulla pelle dei cittadini. Ma non si scommette sulla vista delle persone, sui servizi, sull’assistenza. La destra invece per accontentare Calderoli fa scommesse sul Paese: è una scommessa perché nessuno sa come verranno definiti i Lep. Ma al momento una certezza c’è: non ci sono soldi perché il governo dice che la riforma è a invarianza di spesa. Noi, nelle nostre proposte, abbiamo sempre parlato prima di risorse, poi di riequilibrio e poi di decentramento regionale. Nulla a che vedere con l’autonomia differenziata di questo governo. Senza risorse questa riforma è un colpo alle regioni più deboli che cristallizzerà solamente le disuguaglianze economiche e sociali”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Economia.

