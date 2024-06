Autonomia: Bonelli, ‘Calderoli si autodenuncia, fermate questa follia’

agenzia

Roma, 18 giu. “Siamo basiti dall’intervento del ministro Calderoli. Un intervento che è una vera e propria autodenuncia di come questo provvedimento non solo non farà funzionare l’Italia, ma la paralizzerà. Quando dite ‘verificheremo le risorse che saranno necessarie anno dopo anno’ voi stessi ammettete di non conoscere ancora i costi. Dovete fermare questa follia”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli, intervenendo in aula sulle dichiarazioni del Ministro Calderoli sull’autonomia.