Autonomia: Bonelli-Fratoianni a coordinatori locali, ‘massimo impegno in raccolta firme’

Roma, 17 lug. “Venerdì 5 Luglio è stato depositato in Cassazione il quesito referendario abrogativo dell’autonomia differenziata. Nei prossimi mesi saremo quindi parte di una grande mobilitazione. Questo perché l’autonomia differenziata divide il Paese e condanna milioni di cittadine e cittadini – non solo del mezzogiorno, ma anche del Nord, delle aree interne e quelle periferiche – alla marginalità, all’assenza di servizi e all’abbandono. È un attacco al cuore del Paese. È un attacco alla sanità e all’istruzione pubblica, ai servizi essenziali. È un attacco ai diritti costituzionali e al diritto di avere una vita libera e dignitosa, a prescindere dal luogo in cui si nasce. Ma noi siamo determinati a fermarli”. Lo scrivono in una lettera ai dirigenti locali e ai militanti di Europa Verde e di Sinistra Italiana Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.